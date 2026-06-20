UAAP mi-ban sa Ateneo coaches nga apil sa camp

Gidid-an una sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ang mga coach, kinsa lakip sa Aurora training camp, ang pagsalmot sa kalihokan sa liga samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Ang trahedya sa Aurora nikalas sa kinabuhi sa varsity players nga sila Rene Baterbonia ug Divine Adili.
Ang maong suspensiyon limitado ngadto sa mga coach nga kauban sa kanhi head coach nga si Tab Baldwin sa training camp didto sa Dipaculao, Aurora.
Kini nga desisyon gihimo sa UAAP Board of Trustees subay sa rekomendasyon sa ilang Board of Managing Directors, diin ila kining gihulagway nga pamaagi aron mapreserba ang integridad sa nagpadayong nga imbestigasyon ug aron masiguro ang hingpit nga transparency ug due process sa nahitabo.
Giingon nga gidawat na sa Ateneo ang pagluwat sa katungdanan ni team manager Epok Quimpo ug Baldwin, kinsa niatubang niadtong Biyernes sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) didto sa Camp Crame uban sa uban pa niyang mga staff.
Bisan tuod og wala nihisgot og mga ngalan ang UAAP, ang uban nga mga miyembro sa staff ni Baldwin mao silang Jon Jacinto, Sandro Soriano, ug Dean Castano.
Matod pa sa UAAP board, ang mga coach "estrikto nga gidid-an sa pag-apil sa bisan unsang kalihokan nga may kalabotan sa UAAP, sa bisan unsang kapasidad samtang nagpadayon pa ang mga imbestigasyon nga gihimo sa mga hingtungdang ahensya sa kagamhanan, sa independenteng fact-finding body sa Ateneo, ug sa mismong mga opisyal sa liga.
Gitakda usab sa UAAP ang Hulyo 15 isip deadline alang sa pagsumite sa opisyal nga resulta sa imbestigasyon sa Ateneo mahitungod sa maong insidente. / RSC