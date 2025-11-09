UAAP, NCAA games gi-pospon tungod sa bagyo

Ang University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ug National Collegiate Athletic Association (NCAA) pulos nikanselar sa ilang mga duwa tungod sa hulga nga dala ni Typhoon Uwan sa Pilipinas.
Ang UAAP nisuspenso sa tanang basketball, men’s football, ug high school volleyball nga mga duwa isip precautionary measure.
Lakip sa gipospon nga duwa mao ang men’s basketball rivalry tali sa Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles ug De La Salle University (DLSU) Green Archers, ingon man ang duwa tali sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws ug University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers sa men’s basketball tournament.
Apektado usab ang mga men’s football nga duwa tali sa UST vs. FEU ug La Salle vs. University of the Philippines (UP).
Ang NCAA wa modayon sa iskedyul nga duwa diin ang defending champion Mapua University (5-5) makigbatok unta sa Arellano University (3-6) sa ilang ikaduhang Group A matchup, samtang ang finalist sa miaging tuig nga De La Salle-College of Saint Benilde (6-4) moharong unta sa Emilio Aguinaldo College (4-5) sa Group B action. Gawas sa senior basketball games, gi-postpone usab sa NCAA ang juniors’ basketball matches ug ang chess tournament. / RSC