UAE mopadala og hinabang sa Mindanao

Daling nipadala og ayuda ang United Arab Emirates (UAE) pinaagi sa ilang Aid Agency aron tunolan og tabang ang mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa habagatang bahin sa Pilipinas nga nikalas na og 47 ka kinabuhi ug nikaangol sa kapin 200 ka mga tawo.
“This urgent UAE response stems from the country’s international responsibility toward communities and peoples facing natural disasters and crises. We aim to alleviate the suffering of those affected by the earthquake and help with early recovery and stability in coordination with international organisations and relevant local authorities,” pamahayag ni Dr. Tareq Ahmed Al Ameri, ang chairman sa UAE Aid Agency.
Gipasabot ni Al Ameri, ang gipadala nga hinabang sa UAE gibase sa usa ka komprehensibong pagsusi sa mga panginahanglanon nga gihimo sa ahensya inabagan sa mga hingtungdang otoridad sa Pilipinas, aron matino ang mga prayoridad ug nag-unang kinahanglanon sa mga biktima.
Gipasabot usab niya nga gusto sa UAE nga maabot dayon ang mga nag-unang kinahanglanon sa mga biktima sama sa pagkaon ug tambal sa labing daling panahon, subay sa report sa United Nations (UN) sa tinuod nga sitwasyon sa dapit.
Pinaagi sa Ministry of Foreign Affairs, ang UAE mipadayag sa ilang pakig-unong ug pagpakig-alayon ngadto sa Pilipinas.
Nagpadangat usab ang UAE sa ilang pahasubo ug simpatiya ngadto sa mga pamilya sa mga biktima, ug ngadto sa kagamhanan ug katawhan sa Pilipinas, dungan sa pag-ampo alang sa daling pagkaayo sa tanang mga naangol. / PNA