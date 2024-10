UC 3-0 tuyo

Langkaton og suway sa University of Cebu (UC) Webmasters ang solong liderato sa college division sa ilang pagpakigbatok sa University of Southern Philippine Foundation (USPF) Panthers sa main game karong Sabado, Oktubre 12, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Sa kasamtangan, ang Webmasters nagpatong sa ibabaw dala ang 2-0 nga rekord apan gikabahin nila og puwesto ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug Benedicto College (BC) Cheetahs.

Sa ilang bahin, ang Panthers adunay 1-1 nga rekord.

Sa high school division, pahugtan og suway sa UC Baby Webmasters (4-0) ang ilang paggunit sa solong liderato sa ilang pagpakigsangka sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Baby Mustangs (0-4) sa premirong duwa.

Sa lain pang high school nga mga engkuwentro, magkombati ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons (4-1) batok University of San Carlos (USC) Baby Warriors (0-3) sa ikaduhang duwa unya magparang sa ikatulong duwa ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles (2-1) batok University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (1-3).

Sa mga duwa niadtong Huwebes, Oktubre 10, nirehistro og 62-51 nga daog ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars (2-2) batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons (1-2) sa college division.

Samtang 76-62 nga daog ang gimugna sa USJ-R Baby Jaguars (3-1) batok sa Don Bosco Techological Center (DBTC) Greywolves (1-3) sa high school division. / ESL