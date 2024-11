UC 6-0 tuyo kontra UP

Protektahan sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang paggunit sa solong liderato sa college division sa ilang pagpakigsangka sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa main game karong Sabado, Nobiyembre 9, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters nagpatong sa ibabaw nga dala ang 5-0 nga rekord ug mao na lang kini ang bugtong puwersa nga wala pa’y pilde.

Kon modaog ang Webmasters ning sangkaa, hayan makasiguro na sila og luna sa top two nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo sa semi-finals.

Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons nagbitay sa ilawom nga bahin bitbit ang 1-4 nga rekord.

Nagkinahanglang modaog ang Fighting Maroons ning sangkaa aron magpabiling buhi ang ilang poruhan alang sa semis.

Sa high school division, magsangka sa premirong duwa ang defending champions Sacred Heart School - Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok Cebu Institute of Technology - University (CITU) Wildkittens sa premirong duwa.

Mosunod ang kombati sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors batok Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves dayon ang engkuwentro sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers.

Sa mga duwa niadtong Huwebes, Nobiyembre 8, nakaipsot ang college defending champions UV Green Lancers batok sa Benedicto College (BC) Cheetahs, 71-68, samtang gipangkusokuso sa UV Baby Green Lancers ug DBTC Greywolves, 127-70, sa high school division. / ESL