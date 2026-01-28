UC back-to-back champions sa Cesafi men’s volleyball

Munas ginhawang nadepensaan sa defending champion University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang kampyunato batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 25-20, 25-19, 21-25, 20-25, 22-20, sa finals sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 25 men’s volleyball tournament niadtong Dominggo, Enero 25, 2026, sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) gym sa Lahug, Dakbayan sa Sugbo.

Ang UC ni coach John Abas daw paingon nga mohuman og sayo sa hinampakay dihang nakuha nila ang kadaugan sa nag-unang duha ka sets sa pagpangulo ni Quiades Labos.

Apan giusab sa Panthers ang templa sa duwa pinaagi sa pagdaog sa nagsunod duha ka sets.

Sa deciding set, daw niagi og lungag sa dagom ang Webmasters una nila napayukbo ang Panthers.

Si Labos maoy napiling MVP samtang ang iyang kauban nga si Kianne Bernadez maoy nidaog isip Rookie of the Year.

Si Jayra Licayan (UV) maoy napiling Best Libero, si Charles Kenyon Emboy (USPF) maoy Best Setter, si Jasper Judilla (USPF) maoy Best Opposite Hitter, ang Best Middle Blockers mao sila si Christian Carampatana (UC) ug Kirby Villabito (USPF), samtang sila si Ryan Enojo (USJ-R) use–Recoletos) ug Jose Illustrisimo (UC) mao ang Best Outside Hitters. / JBM, ESL