UC, Benedicto nagmangtas sa Cesafi

Gipakita sa University of Cebu (UC)-Main Junior Webmasters ug Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ang ilang kabangis human nila gilampornas ang managlahi nga kontra sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 25 high school basketball competition kagahapon, Septiyembre 28, 2025, didto sa Cebu Coliseum.
Ang Junior Webmasters nilubong sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 77-57, para sa ilang ikaduhang daog kontra usa ka pilde karon nga season.
Si Jape Mamza maoy nangulo sa UC pinaagi sa iyang 22 puntos, walo ka rebounds, tulo ka steals ug usa ka assist.
Samtang ang Baby Cheetahs, nikuniskunis sa San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 62-48, para sa ilang ikaduha pud nga daog sulod sa tulo ka duwa.
Nahimong Player of the Game si Kyle Nalisa pinaagi sa iyang double-double performance nga 16 puntos, 12 ka rebounds lakip na ang upat ka assists, tulo ka steals, ug upat ka blocks.
Gilabni sa Baby Cheetahs ang ikaduhang sunodsunod nga daog. / RSC