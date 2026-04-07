UC di mopasaka sa ilang matrikula

Gipahibalo sa University of Cebu (UC) nga wala silay ipatuman nga bisan unsang pagsaka sa tuition fee alang sa umaabot nga school year 2026–2027.
Gikompirmar ni Atty. Augusto W. Go, ang tag-iya ug chairman sa UC, ang maong desisyon ug gihatagan og gibug-aton ang pasalig sa unibersidad alang sa barato ug maabot nga edukasyon.
“I have always believed that education is life’s greatest equalizer. Students need education, and I’m not going to deny them that part,” matod ni Go sa press briefing niadtong Martes, April 7, 2026.
Nasayran nga ang unibersidad una na nga ningsang-at og petisyon alang sa pagsaka sa tuition, apan gipasabot ni Go nga ang maong plano dili na idayon.
Dugang niya, makahuman ang mga estudyante sa ilang mga kurso nga dili mag-atubang og dugang bayrunon sa tuition, aron makab-ot nila ang ilang mga pangandoy nga mahimong nars, magtutudlo, abogado, o doktor nga walay bug-at nga kabalaka sa kuwarta.
Giila sab ni Go ang mga kalisod nga giatubang sa daghang pamilyang Pilipino taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon.
“People are suffering, but they need education. If you raise your tuition fee while people are struggling, enrollment will drop. But if you maintain or lower tuition, more students can enroll. We will work by the volume,” dugang niya.
Kini nga desisyon nagpakita sa usa ka strategic balance tali sa pagpadagan sa unibersidad ug pagseguro nga ang mga estudyante dili mawad-an og kahigayunan tungod sa kakulang sa kuwarta.
“It’s like a cycle. If you don’t give them good education, they cannot become nurses, teachers, lawyers, or doctors,” pasabot ni Go.
Gihangop sa sektor sa edukasyon ug mga grupo sa estudyante sa Sugbo ang maong pahibalo ug gitawag kini nga usa ka dakong kahupayan taliwala sa nagpadayong inflation ug mga hagit sa ekonomiya.
Pinaagi sa way kausaban sa tuition, tinguha sa UC nga suportahan ang mga estudyante dungan sa pagpalambo sa gidaghanon sa mga mo-enroll, usa ka lakang nga nagtuo si Go nga makahatag og kaayuhan sa institusyon ug sa tibuok komunidad.
Ang pag-freeze sa tuition sa UC nagsilbing pahinumdom sa dugay na nga pasalig sa unibersidad ngadto sa iyang mga estudyante, pagseguro nga ang kolehiyo magpabiling maabot bisan pa sa malisod nga panahon. / ABC