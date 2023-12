UC finals tinguha

Mga duwa karon:

5:15 pm- SHS-AdC batok UCLM (High School)

6:45 pm- UC batok USPF (College)

Mosuway pag-abante sa finals ang No. 2 teams University of Cebu (UC) Webmasters ug Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles sa tagsa-tagsa nila ka division batok sa lainlaing mga kontra ning Huwebes, Disyembre 7, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball semi-finals sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters makigsangka sa No. 3 University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa college division sa main game samtang ang Magis Eagles, nga maoy high school defending champions, makigbatok sa No. 3 University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) sa premirong duwa sugod sa alas 5:15 sa hapon.

Ning mga sangkaa, ang Webmasters ug Magis Eagles parehong naggunit og twice-to-beat nga bintaha isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa top two.

Ang Webmasters ninghuman sa ilang tahas sa elimination round dala ang 9-1 nga rekord samtang ang Panthers nagbawon og 7-3 nga baraha.

Sa ilang panagsangka sa elimination round niadtong Oktubre 22, 2023, gipangmakmak sa Webmasters ang Panthers, 62-52.

Apan ning higayuna, gilauman nga adunay dakong adjustments nga himuon ang Panthers aron magpabiling buhi ang ilang paglaum.

Kon modaog ang Webmasters ning sangkaa, hayan moderetso sila sa finals diin naghuwat ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, nga yanong ningpalagpot sa University of San Carlos (USC) Warriors, 69-49, sa laing semis nga engkuwentro niadtong Martes, Disyembre 5, 2023.

Sa ilang bahin, ang Magis Eagles ug UCLM pulos naggunit og 8-2 nga rekord pagkahuman sa elimination round.

Apan basi winner-over-the-other nga resulta, ang Magis Eagles maoy nakakuha sa mas taas nga posisyon.

Gipangbuntog sa Magis Eagles ang UCLM, 59-51, niadtong Nobiyembre 12, 2023 sa ilang kombati sa elimination round.

Kon modaog ang Magis Eagles ning duwaa, hayan molahos sab sila sa finals batok sa modaog sa laing semis nga panagparang tali sa No. 4 UV Baby Green Lancers ug No. 1 University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars.

Ang Baby Green Lancers nakakita pa og laing pagsidlak sa adlaw human nila gipukan ang Baby Jaguars, 52-43, sa laing duwa niadtong Martes.