UC maoy no. 2

Naselyo sa University of Cebu (UC) Webmasters ang no. 2 nga luna human nila gipangmakmak ang Benedicto College Cheetahs, 76-57, niadtong Sabado, Nobiyembre 25, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters ni coach Kern Sesante ninghuman sa ilang tahas sa elimination round dala ang 9-1 nga rekord ug isip usa sa top 2 teams, mag­hupot sila og twice-to-beat nga benepisyo sa semi-finals.

Sa semi-finals, magparang ang no. 1 team batok no. 4 ug no. 2 batok no. 3.

Sa ilang bahin, ang Cheetahs nanamilit sa kompetisyon bawon ang 4-6 nga rekord.

Sa laing duwa, nagbawon og gamay’ng garbo sa ilang pagpanamilit ang Southwestern University (SWU)-Phinma Cobras human nila gipangpaak ang Cebu Roosevelt Memorial (CRMC) Mustangs, 56-52.

Ang Cobras ninghuman sa ilang misyon sa season dala ang 3-7 nga rekord.

Sa kapildihan, hingpit nga nawagtang ang gamay nga paglaum sa Mustangs nga makasulod sa semis.

Nanamilit ang Mustangs bawon ang 4-6 nga rekord.

Sa high school division, nakompleto sa Univesity of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang semi-finals casts human nila gipanglupig ang City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailbla­zers, 60-53.

Sa kadaugan, naangkon sa Baby Green Lancers ang no. 4 nga luna dala ang 7-3 nga rekord samtang nanamilit ang Trailblazers karga ang 4-6 nga rekord.

Sa laing duwa, nakuha sa defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang No. 2 nga puwesto human nila gipanglampurnas ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens, 86-57.

Ang Magis Eagles magbawon og 8-2 nga rekord sa ilang pag-abante sa semis samtang ang Wildkittens nanamilit dala ang 2-8 nga baraha.