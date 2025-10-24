UC mibalik sa ibabaw kauban UV

Nakakuha og bahin sa liderato ang University of Cebu (UC) Webmasters human nila gipangbuntog ang Cebu Institute of Technology - University (CIT-U) Wildcats, 69-61, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 23, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ningpatong og balik sa ibabaw ang Webmasters dala ang 6-1 nga rekord diin ilang gikauban og puwesto ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Sa ilang bahin, ang Wildcats ning-unlod og samot sa ubos bitbit ang 1-6 nga baraha.
Ang Webmasters gipangulohan ni rookie big man Carlo Salgarino pinaagi sa iyang 14 puntos ug walo ka rebounds samtang nidugang og 10 puntos si Ricofer Sordilla.
Sa ilang bahin, ang Wildcats gipangulohan ni Josaiah Villamayor pinaagi sa iyang 15 puntos ug 14 rebounds samtang niamot og 11 puntos si Serafin Duarte.
Sa high school division, nailog sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang liderato human nila gipatapsi-ngan ang UV Baby Lancers, 63-61.
Ang Dragons ningsulbong 4-1 nga rekord samtang ang Baby Green Lancers ningdakin-as sa 2-2 nga baraha. / ESL