UC mihatag og P1.4M sa ilahang olympians

Sa kinatibuk-an, ning-abot og P1.4 million ang gihatag nga pinansyal nga pahalipay sa University of Cebu (UC) ngadto sa ilang Olympians nga ningkombati sa niaging 2024 Paris Games.

Nakompleto pagdawat sa UC Oympians ang tanan nilang mga pahalipay atol sa gisaad nang daan sa tunghaan nga heroes’ welcome – daog man o pilde – nga gipahigayon kagahapon sa buntag, Huwebes, Agusto 29, 2024 sa quadrangle sa UC main campus sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.

Sa awarding ceremony, gianunsyo ni UC President Candice Gotianuy nga ilahang hatagan og dugang P200,000 kada usa ang weightlifters nga sila si Elreen Ann Ando ug John Febuar Ceniza hasta ang coaches nga sila si Ramon Solis ug Christopher Bureros.

Gihimo kini sa UC bisan wala’y medalya nga nakuha sila si Ando ug Ceniza sa Paris.

Kahinumdoman nga dihang ning-qualify pa lang sila si Ando ug Ceniza sa Paris Olympics, gipahalipayan na sila sa UC og P200,000 kada usa unya ta’g P100,000 sila si Solis ug Bureros.

Gipasabot ni Gotianuy nga ang pag-qualify pa lang nila ni Ando ug Ceniza sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon usa na ka dakong kalampusan ug nakahatag na kini og dakong garbo sa tunghaan.

Sa iyang mensahe, si Ando nipadayag sa iyang dakong pasalamat sa suporta nga gihatag sa UC.

“Grabe ang support sa UC. Kon ganahan mo mag-athlete, sa UC gyud mo,” matod ni Ando.

Gawas sa ilang Olympians, gipahalipayan sab sa UC ang ilang board topnotchers nga sila si John Philip Minancillo ug Roshen Novian Mapang.

Si Minancillo gipahalipayan sa UC og P70,000 ug usa ka awto gumikan sa iyang pagkahimong 1st placer sa August 2024 Mechanical Engineers Licensure Examination samtang P50,000 ang nadawat ni Mapang sa iyang pagkahimong 4th placer sa July 2024 Licensure Examination for Criminologists.

Atol sa awarding ceremony, gidasig ni Gotianuy ang nagpunsisok nga mga estudyante nga nanan-aw nga mas maningkamot aron maabot ang tumoy sa kalampusan.

“Who wants to be the next Olympian and board topnotcher here?” pangutana ni Gotianuy.

Niugyaw ang reaksyon sa mga estudyante nga tataw nga gusto kining makasunod sa lakang sa mga gipasidunggan.

“Work hard, study hard, dream big,” tambag ni Gotianuy sa mga estudyante. / ESL