UC miihaw sa Panthers

Mga duwa karon:
6:15 pm- DBTC batok UCLM (High School)
7:45 pm- UV batok UCLM (College)
Human sa dili maayo nilang duwa sa sayong bahin, kalit lang gipabulhot sa University of Cebu (UC) Main Webmasters ang ilang opensa aron ipanglampornas ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 77-52, niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 20, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Colisuem.
Sa kadaugan, naangkon sa Webmasters ang solong ikaduhang puwesto bitbit ang 4-1 nga rekord samtang natagak ang Panthers sa 1-3 nga baraha.
Naggukod ang Webmasters, 13-19, human sa 1st quarter apan human niini, hingpit nilang gibali ang dagan sa sugilanon.
Usa ka 18-6 rally ang gihimo sa Webmasters sa sayong bahin sa 2nd quarter aron pagposte og 31-25 nga labaw.
Sa pagpadayon sa duwa, mas nanginit ang Webmasters ug ilang gipaburot ang ilang labaw ngadto sa 60-41, sa sayong bahin sa 4th quarter ug wala na sila nilingi pagbalik.
Nahimo kini sa Webmasters bisan wala nakaduwa ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Ricofer Sordilla.
Upat ka magduduwa sa Webmasters nga sila si Luther Gabriel Leonard, Maverick Angelo Eligoyo, Juan Raphael Garro ug Jepherson Nonol pulos ningmugna og dobleng numero nga puntos aron tapakan ang haw-ang nga nabiyaan ni Sordilla.
Sa laing duwa sa college division, gipangkawras sa league leader Benedicto College (BC) Cheetahs ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 67-53.
Sa kadaugan, naprotektahan sa Cheetahs ang ilang limpyong rekord nga ningsaka na sa 4-0 samtang ang Wildcats naumod sa 2-2 nga baraha.
Sa high school division, gipangbugwakan og nagdilaab nga kayo sa defending champions Sacred Heart School Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang USPF Baby Panthers, 59-42, samtang gipangkusokuso sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang San Carlos School of Cebu SCSC) Baby Warriors, 85-67. / ESL