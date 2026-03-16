UC mikampyon sa Davao City

Gipanglampornas sa University of Cebu (UC) Webmasters ang San Pedro College (SPC) Stallions, 76-59, aron labnihon ang kampyunato sa 89th Araw Ng Dabaw Invitational Basketball Tournament niadtong Domingo sa gabii, Marso 15, 2026, sa Davao City Recreation Center sa Dakbayan sa Davao.
Sikit pa kaayo ang kombati sa nag-unang duha ka quarters ug naglabaw pa ang Stallions, 36-34, sa halftime apan hingpit nga nausab ang dagan sa duwa sa 2nd half.
Sa pagpangulo ni Ricofer Sordilla, ningsutoy ang opensa sa Webmasters pagsugod sa 2nd half ug ilaha nang nakontrolar ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Pinaagi sa usa ka 16-2 run, naposte sa Webmasters ang labing dako nilang labaw nga niabot og , 75-53, sa nahabiling tulo ka mga minutos.
Ning puntoha, nakasabot na ang mga tumatan-aw sa resulta ug hinayhinay na kining nanggawas sa venue.
Sa 2nd half, ningdominar ang Webmasters sa hinakutay og puntos, 42-23.
Gipangulohan ni Sordilla ang Webmasters pinaagi sa iyang 19 puntos, upat ka rebounds, ug duha ka assists, mga numero nga naghatag kaniya sa Finals MVP award.
Nihatag og dakong suporta kang Sordilla mao si Luther Leonard, kinsa nagpakatap og 17 puntos ug tulo ka rebounds.
Ang Stallions gipangulohan ni John Rodulfa pinaagi sa iyang 20 puntos samtang nitunol og 10 puntos matag usa sila si Keith Marquez ug Jimz Lulab. / ESL