UC mosuway pag-ilog sa kampyunato

Duwa karon:

5:15 pm- UV batok UC

(College finals, Game 2)

Tambalan na’g suway sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ilang kahidlaw sa kampyunato sa ilang pagpakigbatok og balik sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa Game 2 sa college division best-of-three finals series sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters mohamag ning sangkaa bawon ang dakong morale nga ilang nakuha human sa ilang 66-63 nga kadaugan sa Game 1 niadtong Martes, Disyembre 12, 2023.

Ang Webmasters maoy bugtong puwersa nga nakapukan sa Green Lancers ning maong season.

Gipasabot ni Webmasters coach Kern Sesante nga pagkahuman sa ilang kadaugan sa Game 1, iyaha dayong gipahimangnuan ang iyang mga batos nga wala pa’y angay silang isaulog ug dako pang trabaho ang kinahanglan nilang buhaton.

“I told them the job is not yet done, UV is a champion team. I knew they will make big adjustments in Game 2 and we should be ready for that,” matod ni Sesante.

“They will not easily give up the championship.”

Ang Webmasters, nga ka­ta­pu­sang ningkam­pyon pa­nahon pa ni Philippine Basketball Association (PBA) seven-time MVP June Mar Fajardo, ningsandig og maayo nila ni Jasper Pacaña ug Luther Leonard sa ilang surpresang kadaugan sa Game 1.

Gipangulohan ni Pacaña ang kadaugan pinaagi sa iyang 13 puntos samtang nidugang og 11 puntos si Leonard.

Matod ni Green Lancers coach Gary Cortes nga human sa ilang kapildihan sa Game 1, iyang gidasig ang iyang mga sakop nga kaya pa nilang mobangon aron protektahan ang kampyunato.

“Ako silang giingnan nga kaya ni nato kay bisan sa kabati sa ilang duwa, napilde lang mi og three-points sa Game 1. Daghang non-factor sa among side ug mas kugihan gyud sab ang UC sa Game 1,” asoy ni Cortes.

Sa Game 1, ang Green Lancers gipangulohan ni Kent Ivo Salarda pinaagi sa iyang 22 puntos.