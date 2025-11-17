UC mosuway'g bawos sa UPC

Mga duwa karon:
5:15 pm- USPF batok BC (High School)
6:45 pm- UC batok UP (College)
Panimaslan og suway sa league-leader University of Cebu (UC) Webmasters ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa ilang panagharong og balik sa main game karong Martes sa gabii, Nobiyembre 18, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa New Cebu Coliseum.
Sa premiro nilang engkuwentro niadtong Septiyembre 30, gipakaging sa Fighting Maroons ang grabe ka inilog nga Webmasters, 73-69.
Sa kasamtangan, mao kini ang bugtong pilde nga nasinati sa Webmasters, nga nagbatog sa ibabaw dala ang 7-1 nga rekord.
Sa wala tuyoa, mao sab kini ang kasamtangang bugtong daog sa Fighting Maroons, nga nagbitay sa labing ubos nga bahin dala ang 1-7 nga rekord.
Human sa ilang kapildihan batok sa Fighting Maroons, ang Webmasters nagbangis ug gipangpukan niini ang nagsunod nilang lima ka mga kontra diin lakip sa ilang gibiktima mao ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 70-64, niadtong Oktubre 12.
Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons nasugamak sa upat ka sunodsunod nga kapildihan human sa makapakugang nilang kadaugan batok sa Webmasters.
Ning higayuna, gilaumang mamungot ang Webmasters apan seguradong gipangandaman kini’g insakto sa Fighting Maroons.
Sa premirong duwa, magsangka ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers sa high school division.
Ang duha ka mga puwersa parehong naggunit og 3-3 nga rekord. / ESL