UC motabang aron mahibalik ang kabaskog sa kalikupan sa Sugbo

Nahimong sentro sa panaghisgot ang mga panawagan alang sa mas lig-on nga kooperasyon aron mabalik ang kabaskog sa kalikupan ug sektor sa agrikultura sa Sugbo sa "Regenerating Cebu (Agricultural Development Component)" Multi-Stakeholder Forum nga gipahigayon sa University of Cebu niadtong Sabado, Hulyo 4, 2026.
Ang forum, nga gipasiugdahan sa University of Cebu sa pakigtambayayong sa Cebu Citizens Initiative (CCI), Philippine Inno-Ventures Agriculture Cooperative (PIVAC), mga ahensya sa kagamhanan, ug uban pang mga kaabag, naghatag og gibug-aton sa papel sa agrikultura sa kalikupan sa Sugbo dungan sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa pagpananom og mangga, guyabano, kakaw, ug uban pang haom nga mga tanom.
Sa iyang mensahe, ang Chairman sa Board sa University of Cebu nga si Atty. Augusto "Gus" W. Go nagpasiugda sa kamahinungdanon sa hiniusang lihok sa pag-atubang sa mga problema sa kalikupan. "We're all in this together," matod niya.
Gisaysay ni Go nga iyang nahinumduman nga naay niduol kaniya nga nangayo og tabang aron masulbad ang pagbaha, ug iyang gitubag pinaagi sa pagpasiugda sa bili sa pagpananom og kahoy, hilabi na ang mga punoan sa mangga, isip kabahin sa dugay nga solusyon sa kalikupan.
Sulti ni Go, ang makahuloganong kausaban magsugod sa grassroots level (sa labing ubos nga hut-ong) pinaagi sa pag-apil sa mga estudyante, magtutudlo, ug mga institusyon sa edukasyon.
"Let's start at the ground level. Let us start with you—the students and teachers," batbat ni Go, kinsa nidugang nga ang UC mohatag og mga lisod isip pagsuporta ning maong inisiyatiba.
Si Atty. Anastacio "Jun" T. Muntuerto Jr., kinsa maoy nangulong convenor sa Cebu Citizens Initiative, nagkanayon nga ang pagpahiuli sa kalikupan kinahanglang dunganon sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga tawo.
Gihatagan og gibug-aton ni Muntuerto nga ang mga komunidad kinahanglang hatagan og malungtarong mga oportunidad sa panginabuhian aron dili na sila magsalig sa pagpamutol og mga kahoy aron lang mabuhi.
Iyang gidugang nga ang pagpananom og mangga, guyabano, kakaw, ug uban pang haom nga mga tanom makatabang sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon, pagpahiuli sa kalikupan, ug pagtukod og mas lig-on nga mga komunidad. / Gwenyth Borgonia & Sheryn Mae Sinoy, UV Interns