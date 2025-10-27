UC nagsolo sa liderato

Naangkon og balik sa University of Cebu (UC) Webmasters ang solong liderato sa college division human nila gipangbuntog ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 64-55, sa katapusan sa walo ka mga duwa nga gipahigayon niadtong Dominggo, Oktubre 26, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball event sa New Cebu Coliseum.
Ang Webmasters ningsulbong sa ibabaw dala ang 7-1 nga rekord samtang ang Jaguars natagak sa 3-4 nga rekord.
Si Luther Gabriel Leonard maoy nangulo sa Webmasters pinaagi sa iyang 14 puntos ug walo ka rebounds. Siya ang napiling Best Player of the Game.
Sa laing mga duwa sa college division, gipakaging sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 76-65, gisurpresa pagkawras sa Cebu Institute of Technology (CIT-U) Wildcats ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 63-61, samtang gipangpahit sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang University of San Carlos (USC) Warriors, 64-59.
Sa high school division, gipukan sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) ang ilang sister team UC Baby Webmasters, 80-77, gipangbugwakan og kayo sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 74-59, gipangkawras sa CIT-U Wildkittens ang UV Baby Green Lancers, 54-44, samtang gipangwisiwisi sa USJ-R Jaguar Cubs ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 90-64. / ESL