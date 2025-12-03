Mga duwa karon:
5:15 pm- UV batok UC (High school)
6:45 pm- USPF batok USC (College)
Hingpit nga naangkon sa University of Cebu (UC) Webmasters ang No. 1 nga puwesto sa college division human nila gipangmakmak ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 79-61, sa main game niadtong Martes sa gabii, Disyembre 2, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball sa Cebu Coliseum.
Niini, ang Webmasters ni coach Atty. Kernn Sesante, nga ninghuman sa ilang tahas sa double-round elimination dala ang 12-2 nga rekord, nakabaton og twice-to-beat nga bintaha sa semi-finals diin ilang ikaharong ang No. 4 University of San Carlos (USC) Warriors.
Ang Jaguars, nga nahagbong sa 6-7 nga rekord, hingpit nga natagak sa semi-finals tungod ning maong kapildihan.
Ang Webmasters, nga ningpukan sab sa Jaguars, 64-55, sa premiro nilang sangka niadtong Oktubre 26, nagkalisod sa sayong bahin ning duwaa.
Gumikan kay nakapusta ang ilang kinabuhi ning sangkaa, ang Jaguars sayo nga nanginit ug nakaposte kini og 19-10 nga labaw sa 1st quarter.
Padayong naglabaw ang Jaguars, 40-37, sa halftime.
Sa pagpangulo ni Jepherson Nonol, ang Webmasters nakapasutoy sa ilang opensa hangtod nga nakaposte sila 61-45 na labaw pagkahuman sa 3rd quarter.
Human niini, kontrolado na sa Webmasters ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Webmasters nakadawat sab og 11 puntos matag usa gikan nila ni Maverick Angelo Eligoyo ug John Mark Angelio samtang niamot og 10 puntos si Mark John Ecal.
Ang Jaguars gipangulohan nila ni Jan Vince Oringo ug El John Lacaya pinaagi sa ilang 11 puntos matag usa samtang nitampo og 10 puntos si Samuel Melicor Jr.
Sa high school division, gipangdagit sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 83-59.
Ang Magis Eagles, nga nakahuman na sa ilang tahas sa single-round elimination bitbit ang 8-2 nga rekord, temporaryong nakaangkon sa No. 1 nga puwesto samtang ang Dragons ningdakin-as sa temporaryong ikatulo dala ang 7-3 nga rekord.
Sa ilang kapildihan, delikado pa matagak sa semis ang Dragons, depende sa mga resulta sa nahabiling mga duwa sa teams nga puwede pa makatupong sa ilang rekord. / ESL