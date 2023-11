UC semis tinguha

Mga duwa karon:

5:15 pm- UCLM batok USPF (High School)

6:45 pm- UC batok USJ-R (College)

Seguradong luna sa semi-finals ang tinguha sa league-leader University of Cebu (UC) Webmasters sa ilang pagpakigbatok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa main game karong gabii, Nobiyembre 7, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Webmasters kasamtangang nag-una sa standings dala ang 7-0 nga rekord, nga maoy labing dalaygon nilang natali sukad sa ilang pagduwa sa liga.

Sa tanan nilang nakontra sa kasamtangan, ningdominar ang Webmasters gawas lang sa labing ulahi nilang duwa diin niagi sila og malisod nga dalan una nila napayukbo ang University of San Carlos (USC) Warriors, 76-70, niadtong Nobiyembre 4, 2023.

Batok sa Jaguars, gilauman nga laing malisod nga tahas ang masugatan sa Webmasters.

Ang Jaguars naa sa ikatulong luna dala ang 5-1 nga rekord.

Sa high school division, magsangka ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers sa premirong duwa.

Ang UCLM adunay 5-1 nga rekord ug gikabahin nila sa liderato ang UC Baby Webmasters samtang Baby Panthers adunay 2-5 nga rekord.

Sa mga duwa niadtong Dominggo, Nobiyembre 5, 2023, gipangmakmak sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Southwestern University (SWU)-Phinmas Cobras, 66-47, samtang gipangpukan sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 68-59, sa college division.

Sa high school category, gipangkusokuso og maayo sa UV Baby Green Lancers ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 123-32, samtang gipangmakmak sa UC Baby Webmasters ang USJ-R Baby Jaguars, 79-42.