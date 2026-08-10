UC sulod sa final

Mga duwa karon:
6:00 pm- For 3rd
8:00 pm- Final
Naangkon sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ikaduhang luna sa final human nila gipakaging ang mas inilog nga University of the Visayas (UV) Green Lancers, 85-70, sa main game niadtong Dominggo, Agusto 9, 2026, sa Cebu City Collegiate Invitational Basketball Tournament sa Cebu Sports Institute Gym sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, ang Webmasters ningsaka sa 2-1 nga rekord ning five-team single round robin tournament ug bisan unsa pa'y resulta sa katapusan nilang duwa sa elimination round batok sa Benedicto College (BC) Cheetahs, dili na kini makaapekto sa ilang pagsulod sa knockout final.
Sa final nga ipahigayon sa main game karong Martes sa alas 8:00 sa gabii, Agusto 11, kontrahon sa Webmasters ang representante sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) nga mao ang Jose Rizal College (JRU) Cheetahs.
Ang kadaugan nagsilbeng panimalos sa Webmasters ngadto sa Green Lancers nga ningpilde kanila sa finals series sa miaging season sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi).
Sa ilang bahin, ang Green Lancers nahagsa sa 1-2 nga rekord tungod sa kapildihan.
Nakauna unta ang Green Lancers sa pagratsada diin nakaposte sila og 14-5 nga labaw sa sayong bahin sa kombati.
Apan human niini, ninggukod ang Webmasters hangtod nga nailog nila ang labaw, 24-24, pagtiklop sa 1st quarter.
Sa 2nd half, gipaburot sa Webmasters ang ilang labaw ngadto sa 58-47 ug ning puntoha, tataw na ang ilang determinasyon nga angkunon ang kadaugan.
Ang Webmasters gipangulohan nila ni Arnold Minoza Jr. ug Ricofer Sordilla pinaagi sa ilang 16 puntos matag usa samtang ang Green Lancers gipangulohan ni Raul Gentallan pinaagi sa iyang 16 puntos unya nitampo og 10 puntos si Zylle Cabellon.
Sa laing duwa, gipang-ihaw sa representante sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) nga mao ang University of the East (UE) Red Warriors ang Cheetahs, 76-61.
Ang Red Warriors ninghuman sa ilang tahas sa elimination round dala ang 2-2 nga rekord samtang ang Cheetahs ningsukarap sa 0-3 nga rekord. / ESL