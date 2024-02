UC sulod sa finals

Mga duwa karon:

7:00 pm- USC batok UV

8:30 pm- USPF batok UC

Naangkon sa University of Cebu (UC) Webmasters ang ikaduhang luna sa finals human nila gipangmakmak ang University of Southern Phi­lippines Foundation (USPF) Panthers, 87-63, sa Brgy. Bulacao Sinulog Cup Inter-Collegiate basketball tournament niadtong Sabado, Pebrero 3, 2024, sa Bulacao Sports Complex and Activity Center sa Talisay City, Cebu.

Niini, nahan-ay ang championship rematch sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college division diin ikaharong sa Webmasters ang University of the Visayas (UV) Green Lancers.

Ang Green Lancers, nga maoy unang nakaseguro og luna sa finals, ninghuman sa ilang tahas sa elimination round pinaagi sa pagbuntog sa University of San Carlos (USC) Warriors, 76-71.

Ang Green Lancers ningsulod sa finals nga bawon ang 3-0 nga rekord samtang ang Webmasters nagbitbit og 2-1 nga baraha.

Magsangka sa ikatulong puwesto ang Panthers ug Warriors. Ang Panthers ninghuman sa elimination round bitbit ang 1-2 nga baraha samtang ang War­riors dala ang 0-3 nga rekord.

Sa presstime, sangkaunon pa ang kombati sa inilugay sa ika­tulong luna nga pagasundan sa finals kagabii, Pebero 4, 2024.

Ang torneyo, nga gipasiugdahan ni Bulacao Brgy. Captain Banjo Abastillas inabagan sa barangay council, SK chairman Britt Prajes, ug Talisay City Ma­yor Gerald Anthony “Samsam” Gullas, nagdalit og P110,000 nga kinatibuk-ang ganti.

Puntos matag usa:

1st game:

UV (76) - Cabellon, 15; Sacayan, 14; Gentallan, 13; Sabanto, 7; Salarda, 5; Isabelo, 5; Orcullo, 5; Culdora, 4; Maglasang, 3; Alsola, 3; ug Tahinan 2.

USC (71) - A. Octavio, 19; Gica, 17; Baruc, 12; Avila, 9; Puntial, 5; Cabana, 3; C. Octavio, 2; Sorila, 2; Ornopia, 2. Referees A. Yamelo, E. Reley ug E. Barbon.

2nd game:

UC (87) - Sordilla, 19; Limana, 15; Paraldo, 11; Leonard, 8; Angelio, 7; Lapiz, 6; Diaz, 6; Ursal, 5; Linares, 4; Asenas, 3; ug Tonon, 3.

USPF (63) - Bingil, 17, Pete­ros, 12; Paquibot, 9; Chavez, 6; Lumingin, 5; Tagalog, 4; Retes, 3; Espina, 3; Archival, 2; Alilin, 2. Referees: E. Asignar, A. Dejito ug M. Caumeran.