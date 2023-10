UC target ang ika-6 nga daog

Mopakita og aksiyon ang duha ka teams sa University of Cebu (UC) sa nagpadayong Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament karong adlawa, Dominggo, Oktubre 29, sa Cebu Coliseum.

Ang league-leading UC Webmasters nga adunay limpyo nga 5-0 (win-loss) record, mosuway sa paglangkat sa ilang ikaunom nga kadaugan batok sa Southwestern University-Phinma Cobras sa men’s division.

Ang Webmasters gikan sa makabungog nga kadaugan batok sa Felipe R. Verallo Foundation College (FRVFC) Blue Dragons, 86-47, niadtong Huwebes.

Samtang ang Cobras nga adunay 1-4 rekord, nagpuntarya nga mabiktima ang UC aron makasaka kini sa team standings.

Mokombati pud ang UC Baby Webmasters sa high school division batok sa Cebu Institute of Technology-University (CITU) Wildkittens.

Ang Baby Webmasters adunay 3-1 nga rekord samtang ang Wildkittens nagbitbit og 1-4 nga baraha.

Sa laing duwa, kontrahon sa City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers (1-4) ang Don Bosco Technology Center (DBTC) Greywolves (1-6) sa high school division, samtang ang UP- Cebu (1-4) makigsangka sa Verallo College (0-6) sa college division.

Sa high school game sa Sabado, Oktubre 28, gipilde sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers ang University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Baby Panthers, 56-48.