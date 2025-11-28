UC top 2 ang tuyo batok BC

Mga duwa karon:
12:30- USPF batok SCSC (High School)
2:00 pm- UC batok BC (High School)
3:30 pm- CIT-U batok USPF (College)
5:00 pm- UC batok BC (College)
Seguradong luna sa Top 2 ang tinguha sa University of Cebu (UC) Webmasters sa ilang pagpakigbatok og balik sa Benedicto College (BC) Cheetahs sa main game karong Sabado sa gabii, Nobiyembre 29, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Mahinungdanon ang pagsulod sa Top 2 gumikan kay aduna kini nagtangag nga twice-to-beat nga benepisyo sa nagkaduol nga semi-final round.
Ning pagsuwat, ang Webmasters nag-inusara sa ibabaw dala ang 10-2 nga rekord human nila gipangmakmak ang University of San Carlos (USC) Warriors, 69-56, niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 27.
Makonsiderar nga inilog ang Webmasters batok sa Cheetahs base sa resulta sa premirong panagsangka sa duha ka mga kampo niadtong Oktubre 18 diin ningdaog ang Webmasters, 78-68.
Hinuon wala kini nagpasabot nga wala na’y purohan nga makabawos ang Cheetahs sa Webmasters hilabi na nga mas nagkinahanglan sila og kadaugan aron magpabiling buhi ang ilang paglaom alang sa inilugay og puwesto sa Top 2.
Ang Cheetahs nga aduna pa’y nahabiling upat ka mga duwa sa double round elimination lakip na ning sangkaa, kasamtangang naa sa ikatulong puwesto bitbit ang 8-2 nga rekord.
Kon modaog ang Cheetahs ning sangkaa, hayan mohayag ang ilang paglaom alang sa Top 2.
Sa laing duwa sa college division, magsangka sa usa ka non-bearing game ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers.
Ang duha ka mga kampo pulos wala na’y purohan nga makaabante sa sunod round.
Ang Wildcats adunay 2-9 nga rekord samtang ang Panthers adunay 2-10 nga baraha.
Sa high school division, magsangka ang USPF Baby Panthers batok San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors sa premirong duwa unya mosunod ang kombati sa UC Baby Webmasters batok BC Baby Cheetahs. / ESL