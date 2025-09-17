UCEC mopasiugda og ‘dagan alang sa paglaum’

Sa usa ka dalaygon ug halangdon nga tinguha, ang United Continental Eagles Club (UCEC) magpahigayon og usa ka fun run for a cause nga gitawag og Continental Fun Run: Run for Hope.
Ang lumba ipahigayon karong Oktubre 12, 2025, ug manukad kini sa Cebu Business Park.
Sa usa ka press conference sa Atmosphere Sports Bar sa Lahug, Cebu City, si UCEC President Jose Mendaros Jr. niingon nga ang kinatibuk-ang kita sa lumba ilahang ihatag nga donasyon aron magamit sa pagpalit og wheelchairs alang sa mga person with disability (PWD), tooth extraction dental mission, ug free optical medical mission.
“Nakahunahuna mi magpa-fun run to raise funds. What we will receive, we will give it back to the community. Dako ko og pagtuo ma-successful ni siya,” matod ni Mendaros.
Gipasabot ni Mendaros nga nakahunahuna siya niini gumikan kay siya mismo, usa ka PWD.
“When we founded and established our club, majority namo ani mga PNP, ako gihunahuna motabang sa katilingban kay ako mismo a PWD,” pasabot ni Mendaros.
Gipasabot ni Mendaros nga taudtaod na sab silang nagpasiugda og charitable events apan mao kini ang labing una nga gipaagi nila sa fun run.
Si race director Joel Juarez sa Coco Running nagkanayon nga kapin sa 1,000 ka runners ang ilang gilaumang mosalmot sa lumba, nga gilangkuban og 3K, 6K, ug 12K nga mga kategoriya.
“First time man ni nila nga fun run, we’re expecting 1,000 or more runners nga mangapil,” matod ni Juarez, kinsa usa ka bantugang race organizer sa Sugbo.
Gipasabot ni Juarez nga adunay ganting salapi alang sa top three finishers sa matag kategoriya apan wala pa nila na-finalize kon pila.
Alang sa dugang mga impormasyon, mahimong mobisita sa Run for Hope Facebook Page ug Coco Running Facebook Page. / ESL