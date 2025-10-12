UCLM nipakurat sa defending champ SHS-AdC

Gibuntog sa University of Cebu Lapu-Lapu ug Mandaue (UCLM) Junior Webmasters ang defending champion nga Sacred Heart School–Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 71-64, para matali ang upset sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) high school basketball tournament niadtong Domingo, Oktubre 12, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ang team ni coach Calib Gawangon ug sa iyang batan-ong mga batos nisaka sa 2-1 (win-loss) record human sa sunodsunod nga kadaogan sulod lang sa usa ka semana.
Gidala ni Noel Lingoste ang balansi nga opensa sa UCLM sa iyang 12 puntos, walo ka rebounds, ug pito ka assists, samtang si Angel Edielon Cayobit nakakuha og double-double nga 10 puntos ug 10 rebounds. Si Wade Adam Luche nidugang usab og 10 puntos aron makompleto ang solid nga team effort.
Gikontrol sa UCLM ang duwa og ilang nainat ang abante ngadto sa 11 puntos, 66-55 sa ikaupat nga quarter. Bisan pa man nga mas gamay sila kompara sa frontcourt sa Magis Eagles, nilabaw ang UCLM sa rebounds (56-42).
Nakahatag pud og igong suporta ang bench sa UCLM, 35-29, ug nilabaw pud sila sa second-chance points (19-8) ug fast-break points (18-11).
Si Lian Kent Basa nakahimo og game-high 19 puntos sa SHS-AdC apan kuwang ang suporta nga iyang nakuha sa iyang teammates. Ang Magis Eagles natagak sa 3-1 nga record.
Sa laing duwa, gipilde sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 79-58.
Si Champ Davidson Brigoli nipahagsa og 20 puntos para sa winning team.
Samtang, ang Benedicto College (BC) Cheetahs nakalusot usab sa usa sa University of San Jose–Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, 46-43. / RSC