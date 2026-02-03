Udotco makabiyahe og balik sa downtown Cebu

Nirekomendar ang Committee on Transportation, Communication, and Other Utilities sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-aprobar sa sugyot nga lugwayan ang rota sa UV Express nga nagbiyahe sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Sugbo, tungod sa kaayuhan niini sa mga sumasakay ug sa ekonomiya.
Sa report sa komite ni Konsehal Winston Pepito, ilang giaksiyunan ang resolusyon sa Sangguniang Panlungsod nga nangayo og komento ug rekomendasyon bahin sa hangyo sa United Drivers and Operators Transport Cooperative (Udotco).
Pinaagi sa ilang operations manager nga si Marlon Limpangug, ang Udotco nagtinguha nga lugwayan ang ilang rota gikan sa terminal sa Lapu-Lapu paingon sa Robinsons Galleria Cebu, deretso sa downtown sa Dakbayan sa Sugbo sa UV Sanciangko–GV Tower, ug balik sa Lapu-Lapu.
Ang maong hangyo gipaluyohan sa usa ka Board Resolution sa Udotco niadtong Hulyo 15, 2025, nga nangayo og suporta gikan sa Konseho sa Dakbayan pinaagi ni Konsehal Sisinio Andales ug sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gitataw sa komite nga ang sugyot giduso ngadto sa Traffic Management Committee (TMC) Board niadtong Oktubre 24, 2025.
Atol sa ilang regular nga miting, gipasa sa TMC Board ang maong hisgutanan ngadto sa City Planning and Development Office (CPDO) alang sa evaluation.
Sa suwat niadtong Disyembre 4, 2025, gipasabot sa CPDO nga ang Local Public Transport Route Plan (LPTRP) sa Dakbayan sa Sugbo naglangkob lamang sa mga rota nga naa sa sulod sa teritoryo sa siyudad.
Tungod niini, girekomendar sa CPDO nga ang Udotco direktang makig-alayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) alang sa maong inter-city nga rota.
Bisan pa sa maong limitasyon, giila sa komite ang daghang rason sa pagsuporta sa sugyot, lakip na ang kasayon ug panginahanglan sa publiko. / CAV