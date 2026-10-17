Ugubanpa: WILA-Cebu misaulog sa ika-35 nga anibersaryo; mga kolab ug kalihukan

Misaulog ang Women in Literary Arts-Cebu, Inc. (WILA-Cebu), ang nag-inusarang organisasyon sa mga kababayen-ang manunulat sa tibuok nasod, sa iyahang ika-35 nga kasumaran sa pagkatukod niadtong Septiyembre 26, 2026, sa Mezzo Hotel, uban ang mga tigmantala, editor, manunulat, dibuhista, tag-iyag bookshop, propesor, miyembro sa pamilya ug higala.
Ang mga mambabalak sa WILA-Cebu nga nipaambit sa ilahang piyesa atol sa kumbira mao sila si: Faye Penetrante, Yvette Yntig, Sheilalaine Romulo, Chelsea Nudalo, Liean Rama, tea solon, Kei Valmoria Bughaw, Charmaine Rallon Fajardo, Delora Sales, Jorisse Gumanay-Nasol, Cindi Velasquez, Jona Branzuela Bering, Jo Rosos, Cora Almerino Sandiego, Lilia Tio, Malou Alorro Garillos, Hope Sabanpan Yu, Aurora Penaflor, Marlinda Angbetic Tan, Ma. Milagros Dumdum, Simeon Dumdum, Jr., Erlinda Kintanar Alburo, Desiree Balota.
Nipahalipay usab og mga kinaham nga kanta ang mga higala sa WILA-Cebu nga sila ni Jewel Angela Villaflores kauban ang iyahang igsuon ug si Mila Lucmayon.
Human sa pagpanumpa sa bag-ong miyembro ug mga opisyales inubanan sa mga haligi sa WILA-Cebu nga giindak ni kanhing hukom Simeon Dumdum, Jr., ang kataposang bahin sa programa nipahinungod sa mga tagtukod sa WILA-Cebu.
Ang Certificate of Recognition giganti kang Ester Tapia, Marlinda Angbetic Tan, Erlinda Kintanar Alburo, ug Ma. Milagros Teleron Dumdum pinaagi sa mga kasamtangang nangulo nga silang tagsilya Malou Alorro Garillos ug bise-tagsilya Hope Sabanpan Yu.
Ang mga kalihokan ug kolaborasyon sa WILA-Cebu karong buwana hangtod sa hinapos sa tuig 2026 mao kini: Poetry Cafe - uban sa Alliance Francaise de Cebu, La Vie Parisienne Cebu, Arts Council of Cebu Foundation, Inc., ug Lost Books Cebu, ang kada buwan nga panagtapok nagsugod niadtong Oktubre 12 sa Pink House.
Ipahigayon ang sunod nga kalihokan inig Nobiyembre 24 ug Disyembre 14 sa alas 6:00 hangtod sa alas 8:00 sa kagabhion adto gihapon sa Pink House, Gorordo Avenue.
Tigom sa mga Pulong Festival - Oktubre 24-25 sa Rizal Memorial Library & Museum Building, Osmena Blvd.
Book Launch - ang bag-ong haon nga libro ni WILAnian Jona Bering ilusad sa Lost Books Cebu karong Nobiyembre 8.
Flash Fiction Workshop - ekslusibong ipahigayon alang sa mga miyembro sa WILA- Cebu karong Nobiyembre 21 sa Rizal Memorial Library & Museum Building, Osmena Blvd, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga panelist mao sila si Hope Sabanpan Yu, Butch Bandillo, ug Simeon Dumdum, Jr.
Monthly Poetry Reading - uban ang Palm Grass The Heritage Hotel sukad pa niadtong 2023.
Ang WILA 2027 Desk Calendar - mapalit sa HoliCOW, Atúa Midtown.