Uichico: Abilidad ni Boatwright haom sa Gilas

Haom kaayo ang abilidad sa balik-import sa San Miguel Beermen nga si American Bennie Boatwright sa puwersa sa Gilas Pilipinas.
Mao kini ang obserbasyon ni NLEX Road Warriors coach Jong Uichico human napilde ang iyang puwersa batok sa Beermen, 94-98, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup niadtong Dominggo, Abril 19, 2026.
Ning maong duwa, gipangulohan ni Boatwright ang Beermen pinaagi sa iyang 41 puntos.
“I think he will be a good fit (pa rin) for Gilas,” matod ni Uichico, nga napatik sa Spin.ph.
Maundanon kining maong pamayahag ni Uichico gumikan kay usa siya sa mga assistant ni Gilas coach Tim Cone.
Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang proseso aron mahimong naturalized player si Boatwright sa Gilas.
Gitataw ni Uichico nga makadugang gyud og haligi si Boatwright sa Gilas, nga aduna nay duha ka naturalized players nga sila si Justin Brownlee ug Ange Kouame.
“He’s a smart player. May shooting, may drive, and malaki siya, 6-foot-10, e,” dugang ni Uichico. / ESL