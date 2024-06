Uichico bag-ong coach sa NLEX

Gikuha sa NLEX Road Warriors ang beteranong coach nga si Jong Uichico alang sa ilang kampanya sugod sa sunod season sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Uichico maoy mopuli ni Frankie Lim, kinsa mikanaog isip head coach human sa duha ka mga tuig niyang paggiya sa Road Warriors.

“The NLEX Road Warriors are excited to take this new journey with coach Jong Uichico,” pamahayag ni NLEX Corporation President ug General Manager Luigi Bautista nga napatik sa www.gmanews.tv.

“He brings a wealth of experience to the squad and a clear idea of what it takes to win a championship as the fourth-winningest coach in PBA history.”

Si Uichico nakalangkat og siyam ka mga titulo sa PBA isip head coach.

Sa paggiya ni Uichico, malaumon ang Road Warriors og mas maayong kampanya sa umaabot. / ESL