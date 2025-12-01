Ulan, pagbaha hinungdan sa trapik sa Lapu

Grabe nga pagbaha ug bug-at nga trapiko ang nasinati sa daghang bahin sa Lapu-Lapu City human sa talagsaon nga kusog nga ulan niadtong Lu-nes, Disyembre 1, 2025.
Ang baha nga moabot na sa tuhod ang giladmon, nibanlas sa mga dalan paingon sa mga ubos nga komunidad sa Siyudad sa Lapu-Lapu partikular na sa bara-ngay Basak, Ibo, Pajo, ug Pajac.
Nimando si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan sa pag-deploy sa mga response team gikan sa City Engineering Office ug sa tagsa-tagsa ka Barangay Di-saster Risk and Reduction Ma-nagement (BDRRM) aron sa pag-pahigayon og declogging, desil-ting, ug dewatering operations gamit ang mga submersible pumps sa mga dapit nga gibahaan.
Sa mga dapit nga gibahaan, naobserbahan sa SunStar Cebu niadtong Lunes nga hinay ang paglihok sa mga sakyanan, hinungdan sa mga traffic delay nga nilungtad og duha ngadto sa tulo ka oras.
Usa ka video nga gipadala ni Virgielyn Jayoma sa SunStar Cebu ang nagpakita sab sa baha nga niabot sa Mactan Benito Ebuen Air Base Elementary School sa Lapu-Lapu City human sa kusog nga ulan nga maoy nakapakansela sa klase.
Si Mayor Chan nangayo og dugang kagamitan alang sa pagtubag sa baha, samtang ang City Traffic Management System (CTMS) ang nagdumala sa trapiko aron maseguro ang kaluwasan sa publiko. / DPC