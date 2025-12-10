Ulitawo gidunggab sa iyang best friend, samdan

Samdan ang usa ka ulitawo human gidunggab sa iyang giingong “bestfriend” samtang naglingaw-lingaw sa selpon alas 7:50 sa gabii niadtong Martes, Disyembre 9, 2025, sa Sityo Moryo-moryo, Barangay Tinaan, Naga City, Cebu.
Ang biktima giila nga si Kent Ariel Aguilar Gengone, 20, taga Sityo Cabitohan, Barangay Napo, Carcar City.
Naigo sa buko-buko ug tuong bukton, dihang nadunggaban ni James Baterna, 18, taga Sityo Maximina, Barangay Cogon, Carcar City.
Nasikop ra hinuon dayon ang suspek sa mga polis.
Matod ni Police Master Sgt. Ariel Yap, imbestigador sa Naga City Police Station, ang biktima ug suspek didto sulod sa balay sa ilang higala sa Naga ug nagduwa og selpon.
Kalit lang gidunggab sa suspek ang biktima nga nagtalikod. Nipasangil si Baterna nga gitripingan siya sa iyang higalang biktima mao nga nibawos siya og dunggab, apan lahi sab ang estorya ni Gengone.
Wala gisalikway sa kapulisan ang posibilidad nga dunay gitago ang duha sa tinuod nga nahitabo, ug posibleng nagbisyo sila sa wala pa ang insidente.
Gitambagan sa kapulisan si Gengone nga mobalik sa police station dala ang iyang medical records aron isuporta sa kasong ipasaka batok kang Baterna. / GPL