Ulitawo gihapsa’g kutsilyo sa adik, bat-ang nahiwa

Kritikal apan luwas na sa kakuyaw ang usa ka 23-anyos nga estudyante human kalit nga gitigbas sa iyang silingan nga giingong nagtama sa gidiling drugas niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 11, 2026, sa Barangay Simala, Lungsod sa Sibonga.
Giila ang biktima nga si Jomari Sanchez, residente sa maong dapit. Base sa imbestigasyon ni Police Staff Sgt. Melvin Medida sa Sibonga Police, ang biktima pauli na unta gikan nagduwa og basketball pasado alas 9:50 sa gabii.
Samtang naglakaw si Sanchez, kalit siyang giatangan sa suspek nga si Ramon Zamora, 43 , nga nailang tiggamitan og ilegal nga drugas sa ilang lugar.
Sa walay igong rason, gihansakan ni Zamora og kutsilyo ang likod nga bahin sa biktima.
Bisan pa sa iyang samad, nakadagan si Sanchez ug nakapangayo og panabang sa mga barangay tanod, samtang ang suspek nisuway og sibat apan nadakpan ra sab pinaagi sa hot pursuit sa kapulisan.
Matod ni PSSgt. Medida, walay nakitang seryosong motibo sa krimen gawas sa posibilidad nga nalisuan sa pangisip ang suspek tungod sa paggamit og shabu.
“Posibleng nakagamit ni siya kay lahi gyud ang tonada sa iyang pag-estorya. Ingon ang mga silingan, sige ni siya’g yawyaw nga mag-inusara,” matod ni Medida.
Nangangkon si Zamora nga gibugal-bugalan siya sa biktima, apan kini gihimakak sa mga residente kinsa nagpamatuod nga buotan si Sanchez ug walay kaaway sa ilang dapit.
Ang biktima kasamtangang giatiman sa tambalanan sa Dakbayan sa Carcar tungod sa samad sa iyang bukobuko. Wala na marekober ang hinagiban kay giingong gilabay sa suspek human sa krimen.
Sa pagkakaron, gitanggong na sa Sibonga Police Station si Zamora ug giandaman na og kasong Frustrated Murder. / GPL