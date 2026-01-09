Ulitawo gipusil sa ulo, patay

Napalgan nga wala na’y kinabuhi ang usa ka 19-anyos nga ulitawo human pusila sa ulo sulod sa iyang gipuy-an sa Purok Kaimito, Sityo Lourdes, Barangay Poblacion, Lungsod sa Liloan, niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 7, 2026.
Giila ang namatay nga si Carlo Jay Arita, residente sa maong dapit.
Nadungog sa mga silingan ang usa ka sipa nga buto sa armas gikan sa balay sa biktima alas 11:10 sa gabii.
Tungod niini, daling gipahibalo ang kapulisan.
Naabtan sa mga polis ang biktima nga naglingkod sa lingkuranan apan wala na siyay kinabuhi tungod sa samad pinusilan sa iyang ulo.
Nagpadayon ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan sa Liloan aron masuta ang motibo sa krimen ug mailhan kon kinsa ang responsable niini, atol ning pagsulat. (GPL)