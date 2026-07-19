Ulitawo gitigbas sa silingan tungod sa selos

Gidali pagdala sa tambalanan sa Ormoc City, Leyte ang usa ka ulitawo human kini gitigbas sa iyang silingan gumikan sa grabeng selos niadtong Huwebes sa hapon, Hulyo 16, 2026, sa Barangay Upper Poblacion, lungsod sa Pilar, Isla sa Camotes.
Ang biktima giila nga si Jayson Roa, samtang ang suspek nga nadakpan sa hot pursuit operation mao si Evison Valen, alyas “Aldrin,” residente sa maong dapit.
Sumala ni Police Lt. Julieto Bequilla, hepe sa Pilar Police Station, sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, personal nga selos ang motibo sa krimen. Nagtuo ang suspek nga adunay sekretong relasyon ang biktima ug ang iyang kapuyo human nakadungog og mga tabi-tabi.
“Amigo ni sila. Nakadungog siyag istorya, nagduda siya murag naay kwan sa iyang live-in partner,” asoy ni Lt. Bequilla.
Matod niya nga ala 1:50 sa hapon sa Huwebes, didto sa ilang kusina ang biktima sa dihang kalit kining gisulong sa suspek. Nahitabo ang init nga komprontasi tali sa duha.
Kalit nga mikuha og gamay’ng kutsilyo ang suspek ug gidunggab ang biktima. Bisan pa man og samaran, nasagang sa biktima ang pagdunggab hinungdan nga nabawog ang kutsilyo.
Nakadagan gawas sa balay ang biktima, apan mikuha og butcher knife ang suspek ug gigukod kini.
Naapsan ang biktima ug gitigbas sa makadaghang higayon sa suspek.
Naluwas lamang ang biktima sa dihang mitabang na ang mga silingan, nga miboluntaryo pagpataliwala, hinungdan sa pag-ikyas sa suspek.
Diha-diha dayon milusad og hot pursuit operation ang kapulisan og nadakpan ang suspek pagka-alas 7 sa gabii sa samang adlaw sa Barangay San Isidro sa maong lungsod.
Giandam na ang kasong frustrated murder batok sa suspek. / GPL