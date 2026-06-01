Ulitawong nakalas sa disgrasya sa motor, wa mananghid sa inahan

Gihaya na sa ilang panimalay sa Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo ang usa ka 20-anyos nga ulitawo nga nakabsan sa kinabuhi dihang ang gimaneho niining motorsiklo nibangga sa poste sa kuryente sa national highway, Barangay North Poblacion, Lungsod sa San Fernando niadtong Sabado, Mayo 30, 2026.
Giila ang nakalas nga si Franz Ruel Cabanada, kamaguwangan sa upat ka magsuon. Samtang ang naangol nga uyab niini nga nag-angkas giilang si Riolyn Trisana, 20, taga Buhisan ra sab.
Subay sa imbestigasyon sa San Fernando Police Station, paingon na unta mopauli ang mag-uyab gikan nga nangaligo og pool sa usa ka team building sa maong lungsod. Gikatahong kusog ang dagan sa motorsiklo hinungdan nga nawad-an og kontrol si Cabanada ug nalahos sa poste.
Gidala pa sa tambalanan ang mga biktima apan gideklarar nga dead-on-arrival si Cabanada tungod sa grabeng kadaot nga naangkon sa iyang ulo.
Sa pakighinabi sa inahan sa nakalas, emosyonal kini nga nipaambit nga wala siya masayod nga naabot sa maong dapit ang iyang anak sanglit wala kini makapananghid kaniya. Nasayran nga unang higayon kadto ni Cabanada nga nakadrayb sa highway ug gituohang nakainom sab kini sa wala pa ang disgrasya.
Dugang sa inahan, igo ra siya nga gipahibalo sa iyang pag-umangkon nga nadisgrasya ang iyang anak apan wala siya magdahom nga ingon adto ka grabe ang gidangatan niini.
Mo-third year college na unta si Cabanada sa kursong Information Technology (IT).
Gikatakda kining ilubong sa Hunyo 7, 2026. / JDG