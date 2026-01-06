Ulo sa bata gitangag sa itoy

Putol nga ulo sa gituohang bag-ong natawo ang gitangag sa itoy sa Lubas 1, Purok 10, Barangay Campo 7, Lungsod sa Minganilla niadtong hapon sa Lunes, Enero 5, 2026.
Mga residente sa maong dapit nakugang sa ilang nasaksihan.
Si Joecio Enriquez Obcial, 54, maoy unang nakakaplag sa maong iro nga adunay gitangag sa mga alas 2:00 sa hapon.
Nagtuo si Obcial nagtuo siyang duwaan o sud-an ang gitangag sa mananap samtang nagpaingon kini sa iyang balay gikan sa ubos nga bahin sa karsada.
“Diri na nako naklaro nga ulo diay sa bata dihang nabuhian sa itoy kay akong giabog atubangan sa akong balay,” asoy ni Obcial nga daling nipahibalo sa mga awtoridad.
Sa pagsusi sa Minglanilla Police Station, nakit-an ang inahan sa maong itoy nga 50 metros ang gilay-on gikan sa dapit diin nabuhian ang ulo.
Nakita sa mga polis nga duna pay mga lama sa dugo ang baba sa iro ug dako ang tiyan niini, hinungdan nga duna’y pagduda nga nakaon na ang ubang parte sa lawas sa masuso.
Sa gihimong clearing operation, nakit-an ang duster, apron, ug tualya nga gidudahang maoy giputos sa bata sa wala pa kini biyai daplin sa karsada.
Matod sa mga molupyo, walay bag-ong nanganak sa ilang dapit, apan duna silay nabantayan nga usa ka pick-up nga sakyanan nga ni-park sa maong lugar niadtong Dominggo, Enero 4, sulod sa tunga sa oras.
Sa pagkakaron, gipahiluna na ug gilubong ang ulo sa masuso sa pampublikong sam-ang sa lungsod.
Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan, lakip na ang pagsubay sa mga CCTV footage aron mailhan kon kinsa ang tag-iya sa pick-up nga posible nga maoy nilabay sa bata. /