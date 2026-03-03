Ulo sa bata nalatayan sa dump truck

Trahedya ang gipadulngan sa malipayon untang pagpauli sa usa ka pamilya dihang nakalas ang usa ka tuig nga batang babaye nga nalatayan sa ligid sa dump truck human na-side-swipe ang ilang motorsiklo sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay niadtong Lunes sa hapon, Marso 2, 2026.
Giila ang biktima nga si Bell Racal, ang kinamanghuran sa tulo ka managsuon ug residente sa Purok Saging, Barangay Campo 4, Talisay.
Base sa imbestigasyon sa Talisay City Traffic Police, paingon na mopauli ang pamilya gikan nangumpra sa Tabunok.
Ang motorsiklo gimaneho sa amahan nga si Lelan Remejio, 51, samtang angkas ang inahan nga si Jocelyn, 45, kinsa nagsabak ug nagpatutoy sa biktima samtang nagbiyahe.
Pag-abot sa Sityo Lasco, natungod ang motorsiklo sa usa ka dump truck nga gimaneho ni Rolando Tapdasa, 52, taga Guindaruhan, Lungsod sa Minglanilla.
Matod sa kapulisan, wala mabantayi sa drayber sa trak ang motorsiklo nga nitipas sa kilid, hinungdan nga na-sideswipe kini.
Sa impact sa panagbangga, nabuhian sa inahan ang bata ug napunta sa ilawom sa trak ug nalatayan sa luyong ligid.
Niangkon si Tapdasa nga wala siya makabantay samtang nag-aginod og abante ang iyang sakyanan.
Nakugang na lang siya sa dihang gisinggitan sa mga tawo nga duna siyay naligsan.
“Mangayo ko’g pasaylo sa pamilya. Wa nako matuyo nga maoy mahitabo. Sakit kaayo kay bata gud, unya naa pud ra ba koy mga bata,” matod ni Tapdasa.
Si Jonathan “Joy” Tumulak, hepe sa City of Talisay-Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda), nipahimangno sa mga ginikanan nga doblehon ang pag-amping kon magbiyahe og motorsiklo nga dunay kuyog nga menor de edad.
Nasayran nga napugos ang mga ginikanan sa pagdala sa bata tungod kay wala nay mabilin nga mobantay niini sa balay.
Sa pagkutlo ning balita, nagkaatubang na ang duha ka habig.
Nasabutan ang usa ka settlement human nipasalig ang amo sa drayber sa dump truck nga sila ang moabaga sa tanang galastusan sa pagpalubong sa biktima. / Dugang taho ni Jane D. Gallardo