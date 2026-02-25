Ulo sa rider napisat

Napisat ang ulo ug dead-on-the-spot ang usa ka ginang human kini nalatayan sa 10-wheeler dump truck niadtong Martes sa hapon, Pebrero 24, 2026, sa National Highway sa Brgy. Manangal, Dalaguete, Sugbo.
Giila ang biktima nga si Shena Bornea Entia, hingkod ang panuigon ug residente sa nahisgutang barangay.
Samtang ang drayber sa Howo 10-wheeler trailer truck nailhan nga si John Alaine Solibio Tañara, 30, taga Brgy. Combado, Lungsod sa Bacong, Negros Oriental.
Sumala ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, ang biktima gikan nangumpra sa merkado ug padulong na kining mopauli sa ilang panimalay sakay sa iyang motorsiklo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nag-una ang motorsiklo samtang nagsunod ang dako nga truck paingon sa amihanang bahin sa probinsiya.
Sa pag-abot sa dapit sa aksidente, gi-activate sa biktima ang iyang right turn signal light.
Apan kalit lang kining nibalik sa wala nga wala na mo-signal, dungan sa pag-overtake unta sa nagsunod nga truck.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima sa iyang motorsiklo ug nalatayan sa luyo nga ligid sa 10-wheeler truck.
Gipaubos dayon sa alcohol test ang drayber nga si Tañara ug nigawas nga negatibo kini sa ilimnong makahubog.
Bisan pa niini, kasamtangan kining gitanggong sa Dalaguete Police Station.
Mag-atubang ang suspek sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / GPL, AYB