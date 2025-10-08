Ultra Titan napugos pag-trade kang Ildefonso

Bisan supak sa ilang buot, napugos ang Titan Ultra Giant Risers nga i-trade ang ilang katungod ni Dave Ildefonso kinsa maoy Philippine Basketball Association (PBA) No. 5 overall pick sa miaging tuig.
Nasalo sa Giant Risers ang katungod kang Ildefonso human nila napalit ang prangkisa sa NorthPort Batang Pier nga maoy nipili kang Ildefonso sa PBA rookie draft sa miaging tuig.
Niadtong higayona, P150,000 ra nga suweldo matag buwan ang gitanyag sa NorthPort hinungdan nga nakadesisyon ang kanhi import sa Korean Basketball League (KBL) nga mobalhin sa team sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MBPL) nga mao ang Abra Solid North Weavers nga nagtanyag kaniya og P450,000 nga suweldo.
Gitataw sa Giant Risers nga interesado gyud unta sila nga papirmahon og kontrata si Ildefonso apan ang duha ka tuig nga kontrata nga gipirmahan niini sa Weavers maoy nakahatag og komplikasyon.
Gipasabot sa usa ka Titan Ultra insider nga dili na makahuwat ang team nga mahuman ang kontrata ni Ildefonso sa Weavers gumikan kay gusto sila nga makahimo dayon og langas sa inisyal nilang kampanya sa PBA.
“The team wants to sign him, who wouldn’t want a Dave Ildefonso? He’s been dominating the MPBL now and he was a force to reckon with in the UAAP. Kaso we want to improve now and his contract with Abra makes it a bit of a problem for us,” matod sa Titan Ultra insider nga napatik sa Spin.ph.
Sa kasamtangan, nakignegusasyon ang Giant Risers sa Converge FiberXers kabahin sa ilang intensyon nga kuhaon si forward Kobe Monje ug Season 52 first-round pick baylo kang Ildefonso. / ESL