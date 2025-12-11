Umagad ni Gov. Pam ‘mibawos’ og kiha batok ni Byron Garcia

Pormal nga niduso og reklamong Cyberlibel si Dr. Janos Vizcayno, umagad ni Gobernador Pamela Baricuatro, batok ni Byron Garcia igsuon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia sa Office of the Prosecutor sa Dakbayan sa Mandaue sa Huwebes, Disyembre 11, 2025.
Kini tungod sa giingong mga pasangil batok kaniya diha sa iyang social media page.
Giingong gipasanginlan ni Garcia ang doktor nga nagtambal diha sa usa ka pampublikong hospital sa Dakbayan sa Sugbo ug hatagan og dakong kabug-at ang mga pasyente pinaagi sa pagpapalit kanila og mga gamit alang sa operasyon ug uban pang-medical needs sa gawas sa hospital nga giingong doble ang presyo.
“This complaint is very malicious. No basis,” matod ni Vizcayno sa Huwebes, Disyembre 11, 2025.
Gihimakak ni Vizcayno nga siya usa ka doktor sa pampublikong hospital sa Sugbo.
Matod ni Vizcayno usa siya ka private doctor.
Iya sab gihimakak ang giingong pagpamintaha sa mga pasyente niini.
“Of course maguol sab ka no kay kita private doctor man ko unya maong nisud ko pagka doctor kay motabang ta’g tawo. Unya kaning ing-ani ba nga apilon ta himo-himuan ta’g estorya lain kaayo sa tanan nga manguwarta daw ta sa atong isigka-tawo,” dugang niya.
Samtang si Atty. Inocencio Dela Cerna, legal counsel ni Vizcayno, nagkanayon nga gawas sa kaso nga gipasaka sa iyang kliyente, giandam na sab niini ang mga kaso nga ipasaka sa kampo ni Baricuatro batok ni Garcia.
“We are already preparing all the necessary cases with respect to the Office of the Governor,” matod ni Dela Cerna sa Disyembre 11, 2025.
Kahinumdomam nga si Garcia una nang nipasaka og tulo ka kaso batok sa gobernador.
Kini kalabot sa kontrobersiya sa sea ambulance, ikaduha ang hulagway ni Baricuatro nga giingong nagsul-ob og SWAT uniform, ug ang criminal case labot sa gihimong rennovation sa governor’s office. / ANV