Umento sa abangan sa stall sa Carbon, gikabalak-an

Gikabalak-an sa vendors sa Carbon ang gikatakdang 300% nga usbaw sa rental fees sa ilang mga puwesto.
Gikan sa kasamtangang P8.50, gituohan nga mosaka kini ngadto sa P21.00 matag stall sa 2026 ubos sa bag-ong Market Code.
Alang sa mga gagmay nga manindahay nga ginagmay ra ang ginansya matag adlaw.
Ang tulo ka pilo nga saka sa abangan nagpasabot nga makuhaan ang ilang budget para sa pagkaon, matrikula sa anak, ug uban pang batakang kinahanglanon.
Kon mosaka ang abangan sa pwesto, mapugos ang vendors sa pagpataas sab sa presyo sa ilang mga baligya sama sa utanon, isda, ug karne.
Daghan ang nahadlok nga tungod sa kamahal sa abangan ug sa mga dugang bayranan sama sa delivery fees sa mga baligya nga mosulod, mapugos sila sa paghunong sa pagpaninda.
Ang Carbon nga kaniadto merkado sa masa, mahimo na unyang lugar nga para lang sa mga naay dagkong kapital.
Sumala ni Erwin Goc-ong, pangulo sa Cebu Market Vendors Multi-purpose Cooperative (Cemvedco), ang mga bag-ong lagda mora na og sa mall, estriktong oras ug mahal nga bayranan nga dili angay sa usa ka pampublikong merkado diin ang mga kabos naningkamot lang nga mabuhi sa adlaw-adlaw. / EHP