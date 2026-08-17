Umento sa bayranan sa USC-TC giprotestahan

Nagtigom ang mga estudyante sa Portal Gate sa University of San Carlos (USC) Talamban Campus atol sa “First Day Rage” nga protesta niadtong Agusto 17, 2026, batok sa gisugyot nga 5% nga Tuition and Other School Fees Increase (Tofi) alang sa academic year 2026–2027. Ang protesta, nga giorganisar sa USC National Democratic Mass Organizations, nanawagan alang sa pagtahod sa student autonomy, democratic spaces, kagawasan sa campus press, ug katungod sa pagpahigayon og tapok.
Matod sa grupo, ang maong mobilisasyon gisundan sa ilang pagsupak sa gisugyot nga 6.7% nga tuition increase niadtong miaging academic year ug sa ilang kabalaka nga tangtangan sa pundo ang USC Supreme Student Council ug Today’s Carolinian. / Juan Carlo de Vela