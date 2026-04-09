Umento sa bayrunon sa MCWD gihangyo nga isuspenso una

Gihangyo sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga isuspenso una og tulo ka bulan ang 10 porsiyento nga umento sa singil sa tubig nga nagsugod niadtong Abril 1, 2026.
Pinaagi sa resolusyon nga giduso ni Konsehal Winston Pepito ug giaprobahan niadtong Martes, Abril 7, gihatagan og gibug-aton nga ang maong umento dugang palas-anon sa mga kunsomidor ilabi na sa pagsaka sa presyo sa mga paliton.
Matod ni Pepito, ang tulo ka bulan nga lugway maghatag og higayon sa mga konsumidor nga maka-adjust sa panalapi ug magtugot sa MCWD sa pagpahigayon og dugang konsultasyon.
Ubos sa bag-ong rate, ang minimum nga bayrunon mosaka ngadto sa P259.16 gikan sa P235.60.
Sa pikas bahin, gipasabot sa MCWD nga ang maong umento gikinahanglan alang sa mga infrastructure projects ug tungod sa kamahal sa pagpalit og tubig gikan sa bulk suppliers.
Gisuportahan sab ni Mayor Nestor Archival ang umento, diin iyang gipasabot nga ang P23 nga dugang matag bulan o 70 sentimos matag adlaw, gikinahanglan aron dili maalkansi ang water district nga dugay na nga namaligya og tubig ubos sa actual cost niini.
Gitubag sab sa MCWD ang reklamo bahin sa minimum charge bisan og walay agas.
Matod sa ahensiya, ang bayad dili lang alang sa tubig nga nagamit, kundi usa ka “capacity charge” aron maseguro nga ang sistema sa MCWD "ready-to-serve" 24/7, lakip na ang maintenance ug kuryente.
Gidasig karon sa Konseho ang MCWD nga samtang gihisgutan ang umento, paninduton sab unta ang serbisyo ug pakunhoran ang system losses aron dili makuhaan ang suplay sa tubig. /