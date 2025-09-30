Umento sa MCWD gikuwestiyon bisa’g kuwang sa suplay sa tubig

Gikuwestiyon sa pipila ka konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang pagpatuman sa 12 porsiyento nga pagsaka sa presyo sa tubig sugod Oktubre 1, 2025.
Nagreklamo sila nga nagpabiling dili kasaligan ang suplay sa tubig sa daghang lugar taliwala sa rate hike.
Atol sa “Beyond the Headlines,” usa ka online news ug commentary program sa SunStar Cebu niadtong Martes, Septiyembre 30, gipadayag sa mga naminaw ang ilang kabalaka sa maong adjustment nga nag-ingong lisod i-justify ang laing pagsaka sa presyo kon daghan pa gihapong panimalay ang nag-atubang og rotational water schedule ug luya nga pressure.
Nanawagan ang mga konsumidor sa MCWD nga iuna ang pag-ayo sa serbisyo apil ang pagseguro og 24/7 nga walay hunong nga agas sa tubig sa matag panimalay.
Gikabalak-an sa mga konsumidor nga maapektuhan ang ilang binulan nga budget tungod sa nagsaka sab nga presyo sa mga palaliton ug serbisyo.
Giangkon ni Minerva Gerodias, tigpamaba sa MCWD, atol sa interview sa Beyond the Headlines ang mga kakuwangan.
Gipasabot niya nga ang kasamtangang produksiyon sa tubig sa MCWD nga 320,000 cubic meters matag adlaw halos katunga ra sa gibanabana nga panginahanglan sa Metro Cebu nga 600,000 hangtod 700,000 cubic meters.
Giklaro ni Gerodias nga ang dugang kita gikan sa rate increase gamiton sa pagpundo sa pipe rehabilitation, bag-ong water sources, ug mga expansion projects, apil na ang pagsuplay sa mga bukirang barangay sama sa Busay, Pulangbato, Agsungot, ug Guba sa Siyudad sa Sugbo. / EHP