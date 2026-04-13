Umento sa MCWD, gipaluyohan ni Mayor Archival

Gipahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang pagsaka sa singil sa tubig nga gipatuman sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) usa ka gikinahanglan nga lakang aron masulbad ang dugay na nga mga problema sa sistema sa utility.
Gihulagway niya kini isip usa ka “delayed fix” o solusyon nga nadugay na ug dili na angay’ng langayon.
Matod ni Archival, ang banabana nga P23 nga usbaw matag bulan gamay ra apan importante kaayo aron malikayan ang mas dakong krisis sa umaabot.
“Nasayod kita sa kamatuoran nga adunay problema sa MCWD. Kining usbaw, nga hinay-hinay lang sa kantidad nga P23 matag bulan, gamay ra kaayo. Mao kini ang atong gitawag og delayed fix,” matod niya sa usa ka press conference niadtong Lunes, Abril 13, 2026.
Nipasidaan ang mayor nga kon dugay-dugayon pa ang gikinahanglang kausaban, mahimong mosamot ang sitwasyon.
“Kon langanon pa nato kini og maayo, makamugna kini og krisis. Ang paglangan na usab sa mga pag-ayo moresulta sa dugang krisis,” dugang pa niya.
Bisan pa sa iyang suporta sa rate hike, giila ni Archival ang mga kabalaka sa pipila ka sektor, ilabi na tungod sa kasamtangang kalisod sa ekonomiya.
Wala siya mosupak sa mga niprotesta tungod sa kalisod sa kuwarta.
Gipahinumdoman niya ang tanan nga ang MCWD naglihok ubos sa kaugalingon niining charter.
Gipasabot niya nga ang kagamhanan sa dakbayan nangita og paagi aron matabangan ang mga apektadong konsumidor, ilabi na ang gibanabanang 83,000 ka panimalay sa Sugbo.
Kini nga pahayag nitumaw samtang ang Cebu City Council nagduso og tulo ka bulan nga suspensiyon sa 10 porsiyento nga pagsaka sa singil sa tubig. Pinaagi sa resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Winston C. Pepito, ilang gikutlo ang bug-at nga palas-anon sa mga konsumidor ug ang panginahanglan alang sa dugang nga pagtuon ug konsultasyon.
Bisan pa niini, nitataw si Archival nga ang paglangay sa adjustment makapasamot lang sa kahimtang kay dugay na kining angay nga napatuman.
“Sa among bahin, ang dakbayan naningkamot nga mangita og paagi unsaon pagtabang. Kasamtangan kaming nakig-istorya sa City Council ug nanghinaot kami nga makakita og mga posibleng solusyon sulod sa sunod semana,” nagkanayon si Archival.
Una nang namahayag ang MCWD nga ang pagpasaka sa singil gikinahanglan aron mapadayon ang ilang operasyon ug mapalambo ang serbisyo sa tubig. / CAV