Umento sa pletehan gipasuspenso ni BBM

Nimando si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngadto sa Department of Transportation (DOTr) sa pagsuspenso sa gikatakdang pagpatuman sa umento sa pletehan sa publiko’ng transportasyon.
Kini aron kapanalipdan ang mga sumasakay sa kabug-at sa nagsaka nga presyo sa mga nag-unang palitunon.
“Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan,” pahibalo Marcos niadtong Miyerkules, Marso 18, 2026.
Nimando ang presidente sa pagpadaplin una sa fare hike samtang nag-atubang ang nasod sa nagpadayon nga pressure sa ekonomiya.
Sa sayo pa, ang DOTr niaprubar sa provisional increase sa pletehan sa jeepneys base sa rekomendasyon gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Ubos sa gihimong fare adjustment, adunay P1 nga umento sa pletehan sa dyip nga mahimo’ng P14 sa unang upat ka kilometro nga biyahe, samtang P2 ang umento sa modern jeepneys nga mo-charge na ngadto sa P17.
“Inutos ko sa DOTr... i-postpone lang muna natin ’yan dahil nasa gitna tayo ng sitwasyon na ito na kailangan ipagpatuloy ang ating pag-alalay sa mga commuter, sa ating mga manggagawa, mga estudyante, at lahat ng gumagamit ng ating transport system,” sigon pa ni Marcos.
Nipasalig ang presidente sa public utility vehicle (PUV) drivers and operators nga adunay ihatag nga government assistance.
“Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan,” saad ni Marcos.
TRANSPORT GROUP
Ang presidente sa transport group Piston-Cebu, Greg Perez nakasaway sa kalit nga pagbakwi sa kagamhanan sa pagpatuman sa umento sa plite.
“Bisan og gamay kay naa unta matapal-tapal sa krudo nga nimahal na,” said Perez
Gisaway sab niya ang subsidy program sa inefficient nga pagpanghatag niini tungod kay dili maabot ngadto sa tukmang benepisaryo ug mas gihatagan og pabor ang mga dagkong kooperatiba.
Gipahibalo ni Perez nga ang ilang grupo mosalmot sa ipahigayon nga nationwide transport strike sa Huwebes, Marso 19, 2026.
Samtang ang presidente sa Federation of Cebu Transport Cooperatives Ellen Maghanoy sa interview sa SunStar Cebu nipadayag sab sa ilang pagkadismaya.
“Dismiyado sila ba kay mura ra man na sila’g gadula-dula, unsa diay to ilang paghatag og fare increase wa to sila nagsabot? Wala na nila giestoryahan? Mura sila’g nagdula-dula, walay tarong nga direction, walay tarong plano para sa ani na krisis,” matod pa niya. / JGS / EHP, DPC / SunStar Philippines