Umento sa pletehan sa bus, gustong ipabasura sa PB

Nahimong init nga hisgutan ang gidugang nga pletehan sa mga bus sa probinsya atol sa regular nga sesyon sa Cebu Provincial Board (PB).
Gikuwestiyon sa mga miyembro sa PB ang maong adjustment sanglit makadawat na man og P5,000 nga fuel subsidy ang mga operator ug drayber gikan sa gobiyerno.
Matod sa mga board member , dili na angayng pas-anon pa sa mga sumasakay ang dugang gasto.
Gipadangat ni 2nd District Board Member Neneth Reluya ang maong kabalaka niadtong Lunes, Marso 16, 2026, diin gihisgutan sa mga opisyal ang posibleng tabang alang sa mga public utility bus (PUB).
“Tungod kay duna nay mga subsidy nga gihatag sa mga operator ug drayber, kinahanglan nga wala nay umento sa pletehan para sa publiko,” matod ni Reluya.
Nisuporta usab si 7th District Board Member Cesar Baricuatro sa baruganan ni Reluya.
Matod niya, ang subsidy kinahanglan nga direktang makabenepisyo sa mga drayber nga maoy direktang nag-abaga sa gasto sa lana.
Isip tubag, si Eugenio Ibo Jr., Transport Development Officer sa LTFRB 7, nipasabot nga ang maong subsidy gitumong aron matabangan ang mga drayber ug operator nga makasugakod sa pagsaka sa presyo sa lana.
Base sa datos sa LTFRB 7, duna’y 26,833 ka benepisyaryo sa Sugbo, 2,886 sa Bohol, ug 1,025 sa Negros Oriental.
Matod ni Ibo, ang adjustment sa pletehan gi-aprobahan isip provisional samtang dili pa lig-on ang presyo sa lana, ug kinahanglan nilang balansehon ang interes sa mga sumasakay ug sa mga operator. / CDF