Umento sa singil sa bill sa kuryente

Pipila ka residential consumers sa Cebu Electric Cooperative (Cebeco) 1 sa habagatang Cebu nipadayag sa ilang kabalaka bahin sa umaabot nga pagtaas sa presyo sa kuryente nga bag-ohay lang gipahibalo sa power utility distributor.

Sa usa ka advisory nga gipagawas niadtong Huwebes, Hulyo 25, 2024, ang Cebeco I nipahibalo nga ang mga electricity bill mosaka og 1.14 porsyento matag kilowatt hour (kWh), nga magdala sa average nga bill gikan sa P8.59 matag kWh niadtong Hunyo ngadto sa P13.30 matag kWh sa Hulyo.

Ang pagtaas sa presyo sa kuryente tungod sa direktiba gikan sa Energy Regulatory Commission (ERC), nga nagmando nga ang generation charges gikan sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) bahinon sa upat ka installments sa Hunyo, Hulyo, Agusto, ug Septiyembre.

Kini nga mando, nga gipatin-aw sa ERC case number 2024-017 MC, gipagawas niadtong Martes, Hulyo 2.

Kini nagkinahanglan nga ang mga electric distribution utility sama sa Cebeco I mosunod.

Si Samuel Ferolino, 25, usa ka freelance graphic artist gikan sa Moalboal, Cebu, nipadayag sa iyang kabalaka bahin sa maong pahibalo.

“As a consumer whose main resource for work is electricity, it’s a bit alarming that I may suffer a potential loss in my income. It may or may not be significant for now, but it will be alarming in the long run if the rise of cost would still go up,” sulti niya SunStar Cebu.

Gibutyag ni Ferolino nga isip usa ka miyembro sa pamilya nga nagbayad usab sa ilang bill sa kuryente, ang porsyento nga pagsaka matag kWh mahimo'ng dako og kabug-aton. Miingon siya nga ang mas taas nga presyo sa kuryente makapugos sa mga pamilya nga magdaginot sa paggamit og mga appliance ug mag-adjust sa ilang budget alang sa uban pang mga gastuhan.

“Naglaum ko nga ang Cebeco I mopaubos sa gasto sa mga mosunod nga mga buwan ug mahimo'ng mas mosabot sa mga pinaka-apektadong konsumidor,” dugang niya.

Si Elisa Tacle, usa ka inahan nga single nga adunay pito ka anak gikan sa Moalboal, nipadayag usab sa iyang kabalaka sa usa ka interview, niingon, “Unsaon nako pag-budget sa akong suweldo?”

Sa tulo sa iyang mga anak nga mga hamtong na, upat pa ang nagsalig gihapon kaniya, naghuna-huna siya nga magpataod og solar panels aron makadaginot sa gasto sa kuryente apan nakit-an niyang mahal ra kaayo kini.

“Sa akoa lang, para ma-less ang gasto sa kuryente, dili na lang sa mi mag pulaw og suga ani sa gawas, nya off na lang sa ang refrigerator ,” matod ni Tacle.

Gipasabot sa Cebeco I nga ang effective rate nagkalahilahi sa matag lungsod tungod sa real property tax.

GENERATION CHARGE

Ang generation charge mao ang gasto sa supply sa kuryente nga gi-produce ug gibaligya sa Cebeco I gikan sa lainlaing mga planta sa kuryente o power suppliers nga ilang gi-acquire./ CDF