Umento sa suweldo sa NCR ipatuman karong Sept. 26

Bisan pa sa mga pangutana bahin sa pag-isyu niini sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB)-National Capital Region (NCR), ang Wage Order No. NCR-28 gikatakdang moepekto gihapon karong Septiyembre 26, 2026.
Gikompimar sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagmantala sa Wage Order No. NCR-28.
“Effective September 26, 2026, minimum wage earners in the National Capital Region will receive a P60 daily wage increase,” pamahayag sa DOLE.
Ubos sa bag-ong wage order, ang minimum nga suholan sa mga trabahante sa non-agricultural nga sektor moabot sa P755 matag adlaw.
Samtang, ang adlawan nga suholan sa mga mamumuo sa sektor sa agrikultura, mga establiseymento sa pamaligya ug serbisyo nga adunay 15 o ubos pa ka mga mamumuo, ug mga kompanya sa paggama nga adunay ubos sa 10 ka mga empleyado moabot sa P718.
Nanawagan ang DOLE sa mga employer sa Metro Manila nga hugot nga tumanon ang bag-ong mga rate sa suholan.
“Workers are assured that the Department will monitor its implementation,” dugang sa DOLE.
Ubos sa Wage Order No. NCR-27, ang RTWPB-NCR naghatag og P85 nga usbaw sa minimum nga suholan sa Metro Manila nga ipatuman sa duha ka mga hugna. Ang P60 nga umento niadto pa untang Hulyo 25 ipatuman apan nauswag samtang ang nahabiling P25 nga usbaw ipatuman karong Enero 20, 2027.
Ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 niaprubar sa petisyon alang sa usa ka preliminary injunction batok sa pagpatuman sa Wage Order No. NCR-27.
Sa sayong bahin sa niaging semana, giisyu sa RTWPB-NCR ang Wage Order No. NCR-28 diin ang DOLE niingon nga kini nagtumong sa paghatag og dugang nga kita sa mga mamumuo sa NCR samtang pabiling natanggong ang isyu sa balaod bahin sa Wage Order No. NCR-27. / Anton Banal/SunStar Philippines